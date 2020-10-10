Ереван и Баку договорились о прекращении с полудня огня в Нагорном Карабахе Источник: МИД России

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом сообщается на сайте МИД России по итогам ночных переговоров в Москве.

После прекращения огня стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Баку и Ереван перейдут к субстантивным переговорам при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

🔴 Заявление для прессы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении pic.twitter.com/UZExRE9Knb — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 9, 2020

После объявления перемирия заявления Азербайджан и Армения сообщили о провокациях и обстрелах со стороны противника.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.