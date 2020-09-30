В Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Сейчас между армянскими и азербайджанскими силами происходят бои.
По его словам, действия Армении направлены на установление длительной стабильности в Нагорном Карабахе.
У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась (военные действия в Нагорном Карабахе, - ред). Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха.
По его словам, Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) или без участия этой организации.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией.
Также мы писали о том, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
по теме
Бои за Нагорный Карабах: Азербайджан заявил о тысячных потерях Армении
В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту
Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя
Во вторник, 29 сентября, в Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азейбарджан
Азербайджан заявил об уничтожении одного из полков Армении
Полк был расположен на территории Ходжавенда
В Армении приняли заявление по Нагорному Карабаху
В понедельник, 28 сентября, парламент Армении принял заявление, по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив Азербайджан и Турцию
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Армению
Посольство призывает не посещать Нагорный Карабах