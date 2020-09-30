В среду, 30 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Сейчас между армянскими и азербайджанскими силами происходят бои.

По его словам, действия Армении направлены на установление длительной стабильности в Нагорном Карабахе.

У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась (военные действия в Нагорном Карабахе, - ред). Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха.

По его словам, Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) или без участия этой организации.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией.

Также мы писали о том, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.