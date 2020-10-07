Россия вмешиваться пока не будет, поскольку боевые действия ведутся не на территории Армении Источник: пресс-служба Кремля

Россия готова исполнить свои "союзнические обязательства" перед Арменией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире одного из российских телеканалов, сообщает пресс-служба Кремля.

Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства.

Владимир Путин заявил, что находится в "постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении". И заверил, что "никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает". Происходящее в Карабахе он назвал "трагедией".

Это - трагедия, мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 миллионов азербайджанцев и свыше 2 миллионов, по нашим подсчетам, армян.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху.