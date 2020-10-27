В центре Киева казах зарезал грузина (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Под Киевом полицейские задержали 40-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в убийстве мужчины в центре Киева. Об этом сообщает Национальная полиция.
Около 3:00 ночи 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями.
Как оказалось, возле ресторана между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько ударил оппонента ножом и скрылся. Потерпевший 31-летний гражданин Грузии скончался на месте.
Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители установили маршрут, по которому скрылся подозреваемый. Злоумышленника задержали на трассе в 55 километрах от Киева.
Нападавшим оказался 40-летний гражданин Казахстана. Сейчас он дает показания следователям. Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
Иностранцу объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли изувеченный труп женщины, которую избили, задушили и изнасиловали.
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