40-летнего гражданина Казахстана задержали на трассе под Киевом Источник: Национальная полиция Украины

Под Киевом полицейские задержали 40-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в убийстве мужчины в центре Киева. Об этом сообщает Национальная полиция.

Около 3:00 ночи 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями.

Как оказалось, возле ресторана между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько ударил оппонента ножом и скрылся. Потерпевший 31-летний гражданин Грузии скончался на месте.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители установили маршрут, по которому скрылся подозреваемый. Злоумышленника задержали на трассе в 55 километрах от Киева.

Нападавшим оказался 40-летний гражданин Казахстана. Сейчас он дает показания следователям. Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Иностранцу объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли изувеченный труп женщины, которую избили, задушили и изнасиловали.