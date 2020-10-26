Спасти не удалось: в Киеве клиент зарезал таксиста [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева мужчина убил водителя службы такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Между пострадавшим, работающим в службе такси, и клиентом возник конфликт, в ходе которого последний дважды ударил оппонента ножом, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на все усилия медиков, скончался от полученных ранений.
Правонарушителем оказался 47-летний уроженец Одессы, который имеет две судимости за совершение преступлений на территории другого государства.
Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по п.7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас районный суд столицы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом.
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