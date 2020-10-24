В Киеве на Троещине в районе улицы Закревского найден труп изувеченный женщины. Об этом сообщает "Информатор".

Тело 46-летней женщины лежало на между каналом и остановкой транспорта. На месте преступления осталась женская сумка с документами, поэтому личность убитой быстро установили.

Женщине нанесли множественные удары палкой и изнасиловали. Об этом свидетельствует приспущенная и разорванная верхняя одежда и белье, а также следы крови. Смерть наступила вследствие удушения, полагают, что убийца воспользовался ремешком сумки.

Криминалисты сообщили, что убийца по какой-то причине срезал своей жертве волосы, на месте преступления были разбросаны пряди.

Пространство между домами №7 и №9 по улице Закревского ограждено, на месте работают следстователи, кинологи и судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист изнасиловал пассажирку, а потом отвез домой.