Изнасиловали, задушили и срезали волосы: в Киеве нашли изувеченный труп женщины (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Киеве на Троещине в районе улицы Закревского найден труп изувеченный женщины. Об этом сообщает "Информатор".
Тело 46-летней женщины лежало на между каналом и остановкой транспорта. На месте преступления осталась женская сумка с документами, поэтому личность убитой быстро установили.
Женщине нанесли множественные удары палкой и изнасиловали. Об этом свидетельствует приспущенная и разорванная верхняя одежда и белье, а также следы крови. Смерть наступила вследствие удушения, полагают, что убийца воспользовался ремешком сумки.
Криминалисты сообщили, что убийца по какой-то причине срезал своей жертве волосы, на месте преступления были разбросаны пряди.
Пространство между домами №7 и №9 по улице Закревского ограждено, на месте работают следстователи, кинологи и судмедэксперты.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист изнасиловал пассажирку, а потом отвез домой.
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