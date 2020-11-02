СНБО должно отреагировать на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику - Фесенко [ Редактировать ]
СНБО необходимо отреагировать на угрозу гибридных воздействий России на экономику Украины. О риске предупреждает политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.
"В условиях обострения внутриполитической борьбы в Украине усиливаются, к сожалению, и риски российского гибридного вмешательства. Нам все еще не удалось освободиться от критической зависимости от российского импорта в сфере ядерного топлива. Более того, мы стали больше зависеть от поставок дизеля из РФ. Ну а последнее решение Антимонопольного комитета приведет к тому, что России могут отдать украинский рынок ж/д колес. В результате под угрозой окажется такая критическая отрасль как грузовые и пассажирские перевозки. В один момент российские поставщики по указке Кремля могут парализовать движение по украинским железнодорожным артериям, и тогда наступит коллапс не только в экономике, но и в общественной жизни", - считает политолог.
По мнению Владимира Фесенко, на угрозу должно отреагировать СНБО.
"Думаю, что СНБО должно отреагировать и на риски гибридных воздействий России на украинскую экономику, и на лобби российских поставщиков. Необходимо вывести на свет пятую колонну, работающую против украинской государственности", - подчеркнул он.
В условиях обострения внутриполитической борьбы в Украине усиливаются, к сожалению, и риски российского гибридного...Опубликовано Владимиром Фесенко Пятница, 30 октября 2020 г.
Напомним, эксперты оценили идею силового освобождения Донбасса: есть ли возможность выполнить предложенное в СНБО.
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