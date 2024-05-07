Україна шукає додаткові кошти для виробництва вітчизняної зброї для своїх військ. Зараз розрив між виробничими потужностями оборонних компаній та фінансуванням на 2024 рік становить 10 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час Форуму оборонної промисловості в Брюсселі.

Моє завдання — отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. В нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані європейськими коштами, — наголосив очільник відомства, цитує "Радіо Свобода".

Кошти можна буде спрямувати на різні типу озброєння: від бронетехніки і до систем безпілотних літальних й наземних комплексів.