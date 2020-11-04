В Черкасской области сгорели заживо трое людей [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, в Черкасской области во время пожара погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что в 08:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вьязивок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости.
На место происшествия прибыли спасатели. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела трех погибших. По предварительным данным, среди них - двое пожилых людей и трехлетний ребенок.
В 09:30 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.
Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.
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