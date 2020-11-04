В среду, 4 ноября, в Черкасской области во время пожара погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в 08:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вьязивок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости.

Читайте также В Стамбуле масштабный пожар уничтожил больницу (видео)

На место происшествия прибыли спасатели. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела трех погибших. По предварительным данным, среди них - двое пожилых людей и трехлетний ребенок.

В 09:30 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что пожар в Ривненской области унес жизни трех человек.