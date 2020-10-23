В ночь на 23 октября в селе Переброды Дубровицкого района Ривненской области произошел масштабный пожар в частном жилом доме.

В результате погибли трое человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

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В 03:55 пожар потушили. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее сообщалось, что на юге Турции вспыхнули лесные пожары, сотни людей пострадали.

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