Пожар в Ривненской области унес жизни трех человек [ Редактировать ]
В Ривненской области произошел пожар/ Фото: news.24tv.ua
В ночь на 23 октября в селе Переброды Дубровицкого района Ривненской области произошел масштабный пожар в частном жилом доме.
В результате погибли трое человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
В 03:55 пожар потушили. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м.
Причины пожара пока не установлены.
Ранее сообщалось, что на юге Турции вспыхнули лесные пожары, сотни людей пострадали.
Также мы писали о том, что под Луганском "взлетел на воздух" пожарный автомобиль.
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