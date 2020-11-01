В Стамбуле масштабный пожар уничтожил больницу (видео) [ Редактировать ]
В Стамбуле, 1ноября, загорелась государственная больница "Джапа" на базе медуниверситета. Видео пожара было опубликовано в Twitter одним из очевидцев пожара.
Перед возгоранием были слышны взрывы, пишут пользователи.
İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9— BPT (@bpthaber) November 1, 2020
На место стянуты пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.
Fatih ilçemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaat halindeki binada çıkan yangına @ibbitfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale edip söndürme çalışmalarına başlamışlardır. pic.twitter.com/QIOcWr8os4— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 1, 2020
По другим данным, это – строящееся здание больницы, где кроме рабочих там никого не было.
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