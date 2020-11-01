В Стамбуле, 1ноября, загорелась государственная больница "Джапа" на базе медуниверситета. Видео пожара было опубликовано в Twitter одним из очевидцев пожара.

Перед возгоранием были слышны взрывы, пишут пользователи.

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9 — BPT (@bpthaber) November 1, 2020

На место стянуты пожарные и чрезвычайные службы, о пострадавших не сообщается.

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По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхнем этаже здания.

Fatih ilçemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaat halindeki binada çıkan yangına @ibbitfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale edip söndürme çalışmalarına başlamışlardır. pic.twitter.com/QIOcWr8os4 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 1, 2020

По другим данным, это – строящееся здание больницы, где кроме рабочих там никого не было.

Напомним, в Турецком городе Измир зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1, 4.2, 4.8 баллов, которое нанесло городу серьезные разрушения.

Как ранее сообщалось, в Харькове загорелся трамвай, люди выпрыгивали на ходу.

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