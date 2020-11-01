В России в нефтешахте произошел жуткий пожар [ Редактировать ]
В республике Коми (Россия), вечером 1 ноября, произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Об этом сообщает ГУМЧС по республике.
Информация о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ Яреганефть поступила в МЧС России в 20:03 от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО Ухта.
Как сообищи в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность.
Известно, что Яреганефть принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл".
Стоит отметить, по данным СМИ, прокуратура Коми приступила к проверке после задымления в нефтяной шахте "Яреганефть".
Напомним, ранее в Стамбуле масштабный пожар уничтожил больницу.
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