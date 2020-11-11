Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.

Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок ... Температура немножко выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.