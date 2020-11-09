В понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы # COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!

Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Украине "взлетел" процент госпитализации с коронавирусом.