Зеленский заболел COVID-19 [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы # COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!
Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что в Украине "взлетел" процент госпитализации с коронавирусом.
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