Разминирование на Донбассе займет не менее 25 лет - Резников [ Редактировать ]
Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет. В Европейском союзе заявляют о готовности помогать Украине в этом направлении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу. Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.
"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это, в том числе, и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.
В свою очередь, Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.
Ранее сообщалось, что подгруппа ТКГ начала обсуждение плана мира на Донбассе.
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