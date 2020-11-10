Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет. В Европейском союзе заявляют о готовности помогать Украине в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу. Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.

"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это, в том числе, и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.

В свою очередь, Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.

Ранее сообщалось, что подгруппа ТКГ начала обсуждение плана мира на Донбассе.