Карантин "выходного дня": Зеленский назвал сроки действия [ Редактировать ]
Карантин "выходного дня" в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что эта мера позволит также позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах.
"Увеличение количества кроватей, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим", - сказал президент.
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