SpaceX отправил в космос астронавтов на корабле Crew Dragon - трансляция [ Редактировать ]
Ночью, с 15 на 16 ноября компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это первая операционная миссия Crew Dragon для NASA.
Фото: Getty
Старт Сrew Dragon состоялся в 02:27 по киевскому времени. Ракета с четырьмя людьми на борту стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Фото: Getty
Онлайн-трансляцию запуска могут посмотреть все желающие на сайтах и YouTube-каналах NASA и SpaceX.
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