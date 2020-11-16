Ночью, с 15 на 16 ноября компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это первая операционная миссия Crew Dragon для NASA.

Фото: Getty

Старт Сrew Dragon состоялся в 02:27 по киевскому времени. Ракета с четырьмя людьми на борту стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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Фото: Getty

Онлайн-трансляцию запуска могут посмотреть все желающие на сайтах и YouTube-каналах NASA и SpaceX.

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