Космическое агентство NASA официально сертифицировало транспортную пилотируемую систему SpaceX после тщательной проверки готовности к полету в преддверии миссии Crew-1, которая доставит космонавтов к МКС. Об этом сообщает kurs.com.ua.

"Я очень горжусь тем, что мы вернули регулярные пилотируемые космические запуски на американскую землю на американских ракетах и космических кораблях. Этот этап сертификации - невероятное достижение NASA и SpaceX, которое подчеркивает прогресс, которого мы можем достичь в сотрудничестве с коммерческой отраслью",- сказал администратор NASA Джим Бриденстайн.

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Crew Dragon, включая ракету Falcon 9 и связанные с ней наземные системы, является первым новым космическим кораблем для экипажа, сертифицированным NASA для регулярных полетов с космонавтами после Space Shuttle почти 40 лет назад. На этом пути было несколько важных вех, в том числе наземные испытания, моделирование, летные испытания без экипажа и испытательный полет NASA SpaceX Demo-2 с Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту в этом году.

"Спасибо NASA за постоянную поддержку SpaceX и партнерство в достижении этой цели. Я очень горжусь всеми сотрудниками SpaceX и нашими поставщиками, которые невероятно усердно трудились над разработкой, тестированием и запуском первой в истории коммерческой системы полета человека в космос, сертифицированной NASA. Это большая честь, которая вселяет уверенность в нашем стремлении вернуться на Луну, отправиться на Марс и, в конечном итоге, помочь человечеству стать межпланетным видом", - сказал глава SpaceX Илон Маск.

Миссия NASA SpaceX Crew-1 станет первым полетом с использованием сертифицированного космического корабля Crew Dragon, в котором полетят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также представитель JAXA Соичи Ногучи - они пробудут на орбите 6 месяцев, а затем вернутся обратно.

Запуск Crew Dragon с ракетой Falcon 9 запланирован на субботу 14 ноября, он будет выполнен со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди.