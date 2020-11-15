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В конце октября 2020 года SpaceX начала бета-тестирование Starlink, участники программы получили комплект оборудования за 499 долларов.

Сколько участников в программе тестирования, не сообщается. Как передает СNBC, заявки на бета-тест Starlink отправили 700 тысяч человек.

Спутниковый интернет Starlink при минусовых температурах, ветре и снегопаде обеспечивает пользователям скорость 150-175 мегабит (17,8-20 мегабайт) в секунду, пишет Business Insider, который изучил отчеты первых пользователей системы спутниковой связи от компании SpaceX.

Пользователь Starlink, живущий на севере США, рассказал, что при более низкой температуре воздуха интернет работает быстрее.



Снегопад также не мешает работе Starlink, уверяют пользователи. Кроме того, качество связи не ухудшается от влажности: снег, который падает на терминал, тает на его поверхности. Ее температура - от ноля до четырех градусов Цельсия, выпавший снег остается на ней капельками воды.



Падение скорости интернета зафиксировал пользователь на севере США, который оставил терминал на улице, когда за час выпало семь сантиметров снега, а скорость ветра достигала 80 километров в час.

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Ранее компания Илона Маска SpaceX успешно вывела 60 спутников Starlink на орбиту, а США игнорируют запрос о спутниковых снимках в деле МН17.

На орбите находится 833 спутника глобальной сети интернет Starlink.