В Харькове посреди улицы нашли труп женщины [ Редактировать ]
Полиция/ Фото: zmina.info
В воскресенье, 15 ноября, в Харькове на улице Амурской был обнаружен труп женщины. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли изувеченный труп женщины.
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