Трупы на дороге: на Майдане Независимости произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП. Об этом сообщает ДТП.kiev.
Авария случилась прямо на Майдане Независимости. Участниками ДТП стали около 5 автомобилей.
В результате происшествия погибли два человека. Несколько человек пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.
по теме
Prev Next
23 октября 2020 23:01
Жуткое ДТП в центре Киева: водитель сбил прохожих на пешеходном переходе и сбежал
В пятницу вечером, 23 октября, около 22:00, в центре Киева, в районе станции метро "Золотые ворота", произошло жуткое ДТП
21 октября 2020 18:54
Семейное ДТП: девушка въехала в авто отца и подралась с ним (видео)
В среду, 21 октября, в Киеве, на улице Большая Васильковская, произошло необычное ДТП
25 октября 2020 17:40
Водитель-наркоман устроил сразу несколько ДТП
В Одессе произошло сразу несколько ДТП
30 октября 2020 17:03
ДТП на Майдане Независимости: в полиции рассказали детали
В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло жуткое ДТП