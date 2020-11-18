Украинка Татьяна Глущенко 12 лет живет в китайском городе Гуанчжоу. В эфире одного из телеканалов она рассказала о том, что как Китай "победил" пандемию коронавируса.

Так, она отметила, что сначала паника охватила население и люди не знали, что делать. Тем не менее дисциплина дала результаты.

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Она отметила, что в Китае люди привыкли, что в общественных местах нужно находиться в масках, при входе в здания часто проверяют температуру.

Все остальное в обычном режиме, дети ходят в школу. Добавилось много изменений в плане безопасности, противодействия пандемии, например, родители не могут заходить на территорию школы, провожают детей до ворот в масках, забирают в масках, но в самой школе дети маски не носят.

Китайцы очень дисциплинированы, и когда власти говорили, что необходимо не выходить из квартир, дезинфицировать все поверхности и проветривать помещения, то они все это делали.

В данное время в Китае отработан алгоритм действий при выявлении зараженных COVID-19. Если человеку кажется, что началась обычная простуда, но есть температура, то он обязательно должен сдать тест на коронавирус. При этом необходимо оставлять свои паспортные данные на случай, если инфекцию подтвердят.

Также проверяется круг людей, с которыми мог контактировать заболевший коронавирусной инфекцией.

Сейчас жители Китая уверены в том, что их страна - самая безопасная в мире.

На прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.