Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на отчет специалистов по третьей фазе исследований. Эксперты не выявили серьезных проблем с вакциной относительно ее безопасности. вакцина, Вакцина от BioNTech/Pfizer, использует в разработке вирусную РНК.

"Мы должны быть более оптимистичными в отношении того, что эффект иммунизации может длиться как минимум год", - заявил генеральный директор BioNTech Угур Сахин.

"Первый набор результатов нашего испытания вакцины против COVID-19 фазы III показывает способность нашей вакцины предотвращать инфекцию", - сообщил председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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На новости об успешном испытании вакцины с энтузиазмиом отреагировали действующий президент США Дональд Трамп и будущий глава Белого дома Джо Байден.

"Эта новость следует за ранее объявленным графиком официальных представителей отрасли, которые прогнозируют утверждение вакцины к концу ноября. Даже если это будет достигнуто и некоторые американцы будут вакцинированы в конце этого года, пройдет еще много месяцев, прежде чем вакцинация станет широко распространенной в этой стране", - заявил Байден, слова которого приводят Fox News.

Евросоюз выпустил заявление, что собирается подписать контракт на миллионы доз вакцины COVID-19 от Pfizer/BioNTech.

Напомним, что Евросоюз уже заказал более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей, в частности, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейцы также ведут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими компаниями.

В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:

Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;

американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;

немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;

китайской Sinovac;

Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;

Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".

Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому отчитались об успехах в создании украинской вакцины от коронавируса.