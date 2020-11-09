Эффективна в 90% случаев: Pfizer отчитался о вакцине от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на отчет специалистов по третьей фазе исследований. Эксперты не выявили серьезных проблем с вакциной относительно ее безопасности. вакцина, Вакцина от BioNTech/Pfizer, использует в разработке вирусную РНК.
"Мы должны быть более оптимистичными в отношении того, что эффект иммунизации может длиться как минимум год", - заявил генеральный директор BioNTech Угур Сахин.
"Первый набор результатов нашего испытания вакцины против COVID-19 фазы III показывает способность нашей вакцины предотвращать инфекцию", - сообщил председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
На новости об успешном испытании вакцины с энтузиазмиом отреагировали действующий президент США Дональд Трамп и будущий глава Белого дома Джо Байден.
"Эта новость следует за ранее объявленным графиком официальных представителей отрасли, которые прогнозируют утверждение вакцины к концу ноября. Даже если это будет достигнуто и некоторые американцы будут вакцинированы в конце этого года, пройдет еще много месяцев, прежде чем вакцинация станет широко распространенной в этой стране", - заявил Байден, слова которого приводят Fox News.
Евросоюз выпустил заявление, что собирается подписать контракт на миллионы доз вакцины COVID-19 от Pfizer/BioNTech.
Напомним, что Евросоюз уже заказал более миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей, в частности, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейцы также ведут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз с другими компаниями.
В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:
- Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;
- американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;
- немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;
- китайской Sinovac;
- Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;
- Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.
Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".
Напомним, что президенту Владимиру Зеленскому отчитались об успехах в создании украинской вакцины от коронавируса.
по теме
Ізраїль розпочав випробування власної сироватки проти коронавірусу - коли вона може з'явитися у вільному доступі?
Так випробовуватимуть ефективність вакцини, яку розробляють проти COVID-19. На скільки етичним є такий підхід і коли світові чекати сироватку проти пандемії&
Яка країна приблизилася до створення власної сироватки, де вже готові робити щеплення населенню та скільки усього у світі розробляється препаратів?
Михаил Фаворов опубликовал диаграмму с результатами исследований
Українські науковці заявили про перші успішні випробування "кандидата у вакцини від COVID-19. Ці дослідження тривали 6 місяців і показали неабиякий результат