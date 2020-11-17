Во вторник, 17 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений правительства, которые должны помочь в борьбе с пандемией коронавируса в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Совместно с Министерством цифровой трансформации и вице-премьером Михаилом Федоровым введем их уже в ближайшее время

Так, основные решения выглядят следующим образом:

1. Цифровизация и централизация сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний. Это даст нам возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

2. Совершенствование приложения "Дома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

3. Запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики.

4. Введение электронного направления на ПЦР-тестирования, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

5. QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую ​​систему в полной мере начала реализовывать Великобритания.

На прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.