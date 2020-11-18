В Харьковской области сотрудники СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которая вымогала деньги у местных жителей. Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

Злоумышленники давали гражданам деньги в долг, а когда его возвращали, неожиданно начинали требовать "проценты" за пользование деньгами.

Размер "комиссионных" превышал сумму кредита в несколько раз. Для запугивания и наказания своих жертв "кредиторы" привлекали местных уголовников. Те угрожали "должникам" убийством, избиением и похищением членов их семей.

Правоохранители задокументировали, как участники банды требовали у жительницы Харьковской области почти 750 тыс. грн угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.

Правоохранители задержали главаря во время получения части "долга" в размере $6 тыс.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что харьковский криминальный авторитет "Изот" исчез из СИЗО.