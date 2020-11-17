Из следственного изолятора в Харькове исчез криминальный авторитет Вадим Изотов, подозреваемый в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает Newsroom.

Вадим Изотов, известный также под кличкой "Изот", был задержан СБУ 12 ноября в Сумской области. В пресс-службе ведомства его называли "смотрящим" по Харьковской области, который 4 года находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений: кража в особо крупном размере, незаконное обращение с оружием, сопротивление и угрозы правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Дзержинский райсуд отправил Изотова под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 439 тыс. грн. Когда близкие собрали эту сумму и внесли на счет, адвокат пришел с документами в изолятор, где ему заявили, что Изотов там не содержится.

При этом работники СИЗО опровергают информацию об "исчезновении "Изота", но более подробно обещают ответить позже.

Ранее сообщалось, что известного криминального авторитета "Князя" похоронили в Харькове.