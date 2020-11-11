В Купянском районе Харьковской области местный авторитет обстрелял автомобиль и ранил женщину.

49-летняя потерпевшая с огнестрельными ранениями обратилась в центральную районную больницу 8 ноября, а медики заявили о происшествии в полицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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7 ноября около 23:00 местный житель со своими знакомыми объезжали охотничьи угодья на автомобиле "Toyota". Они увидели автомобиль "ВАЗ" и приняли его водителя и пассажиров – потерпевшую с сожителем и его сыном – за браконьеров.

44-летний подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону "ВАЗа", а водитель внедорожника умышленно наехал на легковушку, чтобы та остановилась.

В результате действий злоумышленника пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.

Следователи собрали неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Ему объявлено о подозрении по статье "Покушение на умышленное убийство". Санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

В одном из Telegram-каналов Харькова появилась информация о том, что подозреваемым, вероятно, является местный авторитет "Модный". По его словам, охотничий карабин "Сайга", из которого ранили женщину, выпал у него из рук и "произошел самострел".

Ранее сообщалось, что в Борисполе мужчина устроил стрельбу возле магазина.