Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле вынужден пропустить матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дембеле длительное время обращался к главному тренеру Барселоны Рональду Куману о просьбе заменить его, однако нидерландец отказался делать это.

Отмечается, что медицинское обследование подтвердило у француза растяжение плеча. Травма на месяц выведет Дембеле из игры.

Ранее мы писали, что поединок Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" пройдет без зрителей. Матч пройдет 24 ноября.