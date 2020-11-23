"Барселона" ослабилась в преддверии поединка с "Динамо" [ Редактировать ]
Фото: championat.com
Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле вынужден пропустить матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Дембеле длительное время обращался к главному тренеру Барселоны Рональду Куману о просьбе заменить его, однако нидерландец отказался делать это.
Отмечается, что медицинское обследование подтвердило у француза растяжение плеча. Травма на месяц выведет Дембеле из игры.
Ранее мы писали, что поединок Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" пройдет без зрителей. Матч пройдет 24 ноября.
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