Судьбоносный поединок: обнародованы детали матча "Динамо" и "Барселоны" [ Редактировать ]
Поединок 4 тура Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной" пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Клуб не продает билеты на поединок, а потому возможные объявления о продаже и организации туров на матч являются "мошенничеством и обманом".
Отмечается, что матч пройдет на киевском стадионе "Олимпийский" 24 ноября 2020 года.
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