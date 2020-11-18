Поединок 4 тура Лиги Чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной" пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Клуб не продает билеты на поединок, а потому возможные объявления о продаже и организации туров на матч являются "мошенничеством и обманом".

Отмечается, что матч пройдет на киевском стадионе "Олимпийский" 24 ноября 2020 года.

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