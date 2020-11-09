Футболист "Барселоны" из-за операции "выпадет" из спорта [ Редактировать ]
Ансу Фати / Фото: Instagram
В понедельник, 9 ноября, полузащитник "Барселоны" Ансу Фати перенесет операцию на разорванном мениске левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
В клубе также заявили:
По завершении операции мы сообщим о ее результате и о примерном сроке восстановления игрока.
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов и спортсменок мира.
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