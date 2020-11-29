29 ноября: праздник, приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: праздник / Pexels
29 ноября - 334-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 32 дня.
В народном календаре 29 ноября упоминается апостол Матфей. Часто в этот день были оттепели, но обычно крестьяне уже отмечали наступление ранней зимы - замерзали водоемы и могли ударить серьезные морозы.
Главные приметы:
- Снег 29 ноября - вскоре будет сильная метель.
- Сильный мороз на Матфея - зима будет суровой.
- Облака идут низко - скоро ударят сильные морозы.
Именинники: Матвей.
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