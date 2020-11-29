29 ноября - 334-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 32 дня.

В народном календаре 29 ноября упоминается апостол Матфей. Часто в этот день были оттепели, но обычно крестьяне уже отмечали наступление ранней зимы - замерзали водоемы и могли ударить серьезные морозы.

Главные приметы:

Снег 29 ноября - вскоре будет сильная метель.

Сильный мороз на Матфея - зима будет суровой.

Облака идут низко - скоро ударят сильные морозы.

Именинники: Матвей.

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