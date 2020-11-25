Календарь православных праздников на декабрь 2020 [ Редактировать ]
Фото: Успенский собор / lavra.ua
В декабре 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные праздники в декабре 2020 года:
- 1 декабря - День памяти святого мученика Платона
- 2 декабря - Иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение"
- 3 декабря - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
- 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
- 4 декабря - Иконы Божией Матери, именуемой "Вечная Надежда"
- 5 декабря - День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского
- 6 декабря - День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского
- 7 декабря - Вмц. Екатерины
- 8 декабря - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 9 декабря - Свт. Иннокентия, еп. Иркутского
- 10 декабря - Иконы Божией Матери "Знамение"
- 11 декабря - Святой преподобномученик и исповедник Стефан Новый
- 12 декабря - Мч. Парамона и с ним 370 мучеников
- 13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
- 14 декабря - Прав. Филарета Милостивого
- 15 декабря - Прор. Аввакума
- 16 декабря - Прп. Саввы Сторожевского
- 17 декабря - Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина
- 18 декабря - Прп. Саввы Освященного
- 19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
- 20 декабря - Прп. Нила Столобенского
- 21 декабря - Прп. Патапия
- 22 декабря - Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы
- 23 декабря - Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
- 24 декабря - Прп. Даниила Столпника
- 25 декабря - Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотвроца
- 26 декабря - Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
- 27 декабря - Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника
- 28 декабря - День памяти преподобного Павла Латрийского
- 29 декабря - День памяти пророка Аггея
- 30 декабря - Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
- 31 декабря - Прославление прав. Симеона Верхотурского.
Посты в декабре 2020 года:
Многодневный пост в декабре 2020: весь месяц продолжается Рождественский пост.
Однодневные посты: однодневные посты отсутствуют.
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