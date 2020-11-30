Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе зафиксировала уменьшения случаев заболевания коронавирусом в Европе. Об этом на брифинге заявил глава Организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Столь позитивная тенденция наблюдается в связи с принятием жестких мер за последнее недели.

На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели.

Также Гебреисус призвал страны усилить карантинные ограничения на Новый год и праздники, чтобы не допустить вспышки заболевания.

Читайте также, в ВОЗ заявили о возможном возникновении новой намного худшей пандемии. Людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями.

Кроме того, ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Технологии и фармацевтические разработки открывают новые горизонты.