Европейская пандемия: в ВОЗ сделали заявление по COVID-19 [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе зафиксировала уменьшения случаев заболевания коронавирусом в Европе. Об этом на брифинге заявил глава Организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Столь позитивная тенденция наблюдается в связи с принятием жестких мер за последнее недели.
На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели.
Также Гебреисус призвал страны усилить карантинные ограничения на Новый год и праздники, чтобы не допустить вспышки заболевания.
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Кроме того, ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Технологии и фармацевтические разработки открывают новые горизонты.
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