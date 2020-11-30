В понедельник, 30 ноября, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что из-за неосторожного приема антибиотиков и противовирусных препаратов может возникнуть гораздо худшая пандемия.

Очень важный вопрос - антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, - их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, - тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам.

Людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики будут неэффективны, пояснила представительница ВОЗ.

Даже несмотря на то, что мы почти победили сейчас. Поэтому сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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