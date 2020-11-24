Вакцины от COVID-19 дают надежду в войне с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Технологии и фармацевтические разработки открывают новые горизонты.

Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса.

Отмечается, что препарат не сможет полностью не остановить СОVID-19.

Ранее мы писали, что глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.