"Начинать поиски нужно с Уханя": в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, в Женеве на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник первого заражения коронавирусом нужно искать в китайском Ухане
Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места.
Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.
Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира.
Гебрейесус также сказали, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
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