В пятницу, 27 ноября, в Женеве на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник первого заражения коронавирусом нужно искать в китайском Ухане

Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места.

Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира.

Гебрейесус также сказали, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.