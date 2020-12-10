В Ровенской области, Хмельницкой области и Тернопольской области ограничили движение многотонных фур и автобусов из-за обработки дорожного покрытия.

Такое решение приняли, чтобы обеспечить соблюдение дорожной безопасности и недопущения возникновения ДТП различной тяжести.

По информации Укравтодора, 10 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (от 0 °С до - 1° мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что в настоящее время пробок или транспортных коллапсов на автомобильных дорогах пока не наблюдается.

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