В Киеве на выходных ограничат движение на Южном мосту [ Редактировать ]
В Киеве ограничат движение автотранспорта на эстакаде Южного моста. Ограничение будет действовать с 23:00 20 ноября до 6:00 23 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что на эстакаде проведут противоаварийные работы на одном из швов. Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.
"Старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Киев "подешевел" в мировом городском рейтинге.
по теме
Устанавливается ограничение скорости до 50 км/час
В коварный "капкан" уже попали несколько десятков автомобилистов, превышающих скорость
Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин
Компания Rimac провела краш-тест своего новейшего электрического купе C_Two