Сотрудники "Укртрансбезопасности" в недельный период (с 30 ноября по 6 декабря) выписали 12 тысячам водителям фур штраф, размером в 1,6 миллиона гривен.

Наибольшее взыскания по регионам были выписаны нарушителям в Николаевской области, Одесской области и Киевской области.

Отмечается, что габаритно-весовой контроль показал наибольшую эффективность в декабре, по сравнению с 23-29 ноября, в Донецкой области, Днепропетровской области и Запорожской области.

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