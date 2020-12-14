В селе Богдановка Хмельницкой области неадекватный мужчина начал стрельбу из ружья после того как к нему по вызову прибыла бригада медиков.

"Скорую" вызвала супруга мужчины так как у него резко обострилось состояние здоровья. Тот оказался от госпитализации после чего схватил оружие и открыл огонь. На место происшествия прибыла группа полицейского спецназа КОРД. Мужчина начал вести по правоохранителям беспорядочную стрельбу.

Отмечается, что в результате спецназу удалось задержать нарушителя без использования оружия и спецсредств. Его доставили в участок. Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство сотрудника полиции, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Николаеве мужчина расстрелял детей. Мужчина достал из детской коляски пистолет и прострелил бок подростку.

Кроме того, в Киеве мужчина выстрелил жене в грудь. Злоумышленнику, который устроил стрельбу, грозит до восьми лет лишения свободы.

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