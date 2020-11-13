Нарушили ПДД и открыли огонь: в Киеве случилась перестрелка [ Редактировать ]
В столице ночью нарушители устроили перестрелку с полицией. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Правоохранители остановили автомобиль за нарушение ПДД, после чего заметили у одного из пассажиров кобуру и рацию. Когда инспекторы обратились к пассажирам – мужчины выбежали из авто и начали убегать.
Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием, боеприпасами.
Ранее мы писали, что в столичном метрополитене мужчина без маски напал на полицейского, после чего получил ранения из травматического пистолета.
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