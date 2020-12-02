В Киеве мужчина выстрелил жене в грудь (фото) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева мужчина поссорился со своей гражданской женой и выстрелил из пневматического ружья ей в грудь. После содеянного злоумышленник скрылся.
Инцидент произошел в парке Киото - именно там прохожие обнаружили женщину с пулевым ранением груди. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Мы установили, что накануне в парке Киото гражданские супруги вместе распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними возникла ссора. Во время конфликта фигурант достал ружье, которое носил с собой под одеждой, и выстрелил в грудь 50-летней женщине, а затем скрылся", - говорится в сообщении.
Сотрудники криминальной полиции разыскали 49-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления. Оперативники задержали киевлянина по месту жительства.
В помещении следователи обнаружили и изъяли вещественное доказательство - пневматическое ружье, его отправили на судебно-баллистическую экспертизу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
За содеянное злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выстрелил в глаз бывшему начальнику. Также мы писали о том, что в Мукачево полицейский выстрелил себе в голову.
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