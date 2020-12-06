В Николаеве, вечером 6 декабря, в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу по подросткам. Об этом "Преступности.НЕТ".

По словам очевидцев, подростки катались на скейтах и случайно задели мужчину, после чего попросили его пересесть на другое место, но тот отказался.

В итоге один из парней снова едва не задел мужчину, выполняя маневр, мужчина сразу ударил его ногой. На что подросток молниеносно отреагировал также в ответ - подбежал к обидчику и ударил его в ответ. После чего мужчина подошел к детской коляске, которая стояла возле скейт-площадки, достал пистолет и стал стрелять по парням. В результате стрельбы одна из пуль "прошила" парню левый бок.

Как отметиили свиделетели инцидента, пострадавшего забрала карета скорой помощи.

Стоит отметить, как сообщили в отделе коммуникаций полиции Николаевской области - пистолет, из которого стрелял мужчина, был травматическим.

Как сообщили правоохранители, ранение, которое получил подросток было не проникающее и пострадавший отказался от презензий.

Напомним, ранее в Киеве мужчина поссорился со своей гражданской женой и выстрелил из пневматического ружья ей в грудь.

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