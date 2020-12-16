В среду, 16 декабря, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, дали возможность на внеочередное получение жилья из жилого фонда. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект во втором чтении.

За документ проголосовали 330 депутатов.

Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации.

Получить жилье или компенсацию такие лица могут при условии, что они находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой области девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье.

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