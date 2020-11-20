"В вопросе амнистии на Донбассе нужно учесть пожелания жителей" - Кравчук [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что закон об амнистии нужно еще изучить. По его словам, нужно учесть предложения жителей ЛДНР. Об этом он сказал в интервью "Громадське".
По словам Кравчука, нельзя принять закон и амнистировать "всех без разбора".
"Закон об амнистии уже принимали, только он не подписан, лежит в Верховной Раде. Я думаю, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и, в том числе, тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было неожиданностей", - сказал глава ТКГ.
Он подчеркнул, что не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и так далее.
"Закон принят при каденции предыдущей Верховной Рады. Я думаю, что многое изменилось, многое мы поняли глубже. Я верю в то, что он будет рассмотрен объективно и справедливо", - добавил Кравчук.
Ранее Кравчук сообщил, что Украина подготовила 11 человек для обмена пленными с Россией.
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