В Донецкой области девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Комиссия рассмотрела десять заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь домов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка.

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По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам девяти объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения.

После получения обобщенного списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины распределит бюджетные средства в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет перечислит их пострадавшим.

В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский десантник.