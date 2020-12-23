Премьер Молдовы объявил об отставке [ Редактировать ]
В среду, 23 декабря, в ходе брифинга премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что подает заявление об отставке. Также в отставку уйдет весь состав правительства. Об этом сообщает молдавское агентство Newsmaker.
Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.
Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства.
22 декабря Кику заявил, что сегодня будет обсуждаться вопрос отставки правительства Молдовы.
Ранее мы писали о том, что в ночь на среду, 23 декабря, в Израиле распустили парламент. Выборы пройдут в стране досрочно, этой весной.
А премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.
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