В среду, 23 декабря, в ходе брифинга премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что подает заявление об отставке. Также в отставку уйдет весь состав правительства. Об этом сообщает молдавское агентство Newsmaker.

Кику рассчитывает, что процедура отставки премьера и правительства будет проведена в кратчайшие сроки.

Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства.

22 декабря Кику заявил, что сегодня будет обсуждаться вопрос отставки правительства Молдовы.

Ранее мы писали о том, что в ночь на среду, 23 декабря, в Израиле распустили парламент. Выборы пройдут в стране досрочно, этой весной.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.

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