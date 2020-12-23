В Израиле распустили парламент [ Редактировать ]
В ночь на среду, 23 декабря, в Израиле распустили парламент. Выборы пройдут в стране досрочно, этой весной. Об этом сообщает ВВС.
В полночь кнессет автоматически прекратил свое существование. Именно в это время истекли все сроки принятия бюджета как на 2021-й, так и на уходящий.
Принятие бюджета хотели всячески отложить, но все-таки голосование за законопроект был провалено.
Следующие выборы должны состояться 23 марта 2021 года за четыре дня до праздника Песах.
Лидер правой партии "Ликуд", премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его политический соперник Бенни Ганц из центристской "Синие и белые" обвиняют в кризисе друг друга.
Читайте также, Израиль начал вакцинацию от коронавируса. Первыми на очереди по получению препарата стали медработники, занимающиеся больными COVID-19 в различных учреждениях.
Кроме того, президент Государства Израиль Реувен Ривлин получил прививку от COVID-19, произведенную на Святой земле. После привития глава государства призвал граждан Израиля последовать его примеру.
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