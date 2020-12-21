Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, в связи с мутацией COVID-19, собирается закрыть воздушное пространство страны.

Заявление об опасности новой инфекции было сделано главой парламента на заседании комиссии министров по борьбе с коронавирусом.

Я созвал комиссию министров с одной целью - закрыть авиасообщение. Со времени вчерашнего заседания мутация вируса обнаружена уже в очень многих странах, и нам ясно, что это начало очень быстрого распространения.

Нетаньяху добавил, что существует необходимость сокращения до минимума вирусной массы, которая попадает на территорию Израиля, пока специалисты из Великобритании занимаются изучением нового штамма коронавируса и пути выхода из ситуации.

Читайте также, Израиль начал вакцинацию от коронавируса. Первыми на очереди по получению препарата стали медработники, занимающиеся больными COVID-19 в различных учреждениях.

Кроме того, президент Государства Израиль Реувен Ривлин получил прививку от COVID-19, произведенную на Святой земле. После привития глава государства призвал граждан Израиля последовать его примеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.