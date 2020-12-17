В четверг, 17 декабря, стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря. Об этом пишет газета "Грапарак".

По данным газеты, ускорен процесс реформирования Избирательного кодекса.

"Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов", - пишет издание.

Напомним, 1 декабря Азербайджан взял под контроль последний из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху.

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана. Еще 1245 военных находятся в больницах.

Ранее официальный Баку сообщал, что жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителей.

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